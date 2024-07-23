盤後速報 - 喬山(1736)下週(7月30日)除息1元，預估參考價113.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
喬山(1736-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價114.50元計算，預估參考價為113.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
喬山(1736-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。近5日股價上漲14.95%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|114.50
|0.99875
|0.87%
|0.0
|2023/07/27
|79.6
|0.6
|0.75%
|0.0
|2022/09/07
|59.3
|0.5
|0.84%
|0.0
|2021/10/04
|64.2
|1.12
|1.74%
|0.0
|2020/09/16
|69.8
|1.4018
|2.01%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 雲豹能源(6869)次交易(24)日除息5.31元，參考價291.69元
- 盤後速報 - 穩得(6761)次交易(24)日除息3.99元，參考價92.51元
- 盤後速報 - 信實(6721)次交易(24)日除息2.6元，參考價51.2元
- 盤後速報 - 良維(6290)次交易(24)日除息2.97元，參考價84.33元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇