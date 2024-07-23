search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 喬山(1736)下週(7月30日)除息1元，預估參考價113.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

喬山(1736-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價114.50元計算，預估參考價為113.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

喬山(1736-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。近5日股價上漲14.95%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 114.50 0.99875 0.87% 0.0
2023/07/27 79.6 0.6 0.75% 0.0
2022/09/07 59.3 0.5 0.84% 0.0
2021/10/04 64.2 1.12 1.74% 0.0
2020/09/16 69.8 1.4018 2.01% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22871.842.76%
喬山114.5-6.91%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty