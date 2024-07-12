〈焦點股〉訂單滿手、銅價揚 華榮無懼大盤重摔逾500點逆勢漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 10:33
台股大盤今 (12) 日重摔超過 500 點，不過線纜廠華榮 (1608-TW) 受惠台電強韌電網計畫釋單、銅價上揚，今天無懼大盤大跌價量齊揚，強攻漲停鎖住 43.25 元，開盤 1 小時成交量超過 6 萬張。
華榮早盤以 40.3 元開高走高，隨後強攻漲停鎖住 43.25 元，拉出一根長紅 K，且站上所有均線，成交爆量超過 6 萬張。觀察三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計僅賣超 14 張。
華榮持續受惠台電強韌電網計畫，帶動輸配線電纜需求，目前訂單滿手，且產能也很滿。此外，銅價上漲也推升華榮營運表現，帶動銅線部門獲利，也同步挹注上半年營收。華榮 6 月營收 10.35 億元，月減 4.74%，年增 53.26%；第二季營收 31.59 億元，季增 20.5%，年增 39.71%；累計今年上半年營收 57.8 億元，年增 21.3%。
除了華榮，線纜族群今天皆有所表態，億泰 (1616-TW)、宏泰 (1612-TW) 漲逾半根停板，榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW) 漲逾 4%，華電 (1603-TW) 漲逾 3%，大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#帶量突破均線糾結
#長紅K線突破盤整
鉅亨號貼文看更多
下一篇