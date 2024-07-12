〈焦點股〉訂單滿手、銅價揚 華榮無懼大盤重摔逾500點逆勢漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 10:33

台股大盤今 (12) 日重摔超過 500 點，不過線纜廠華榮 (1608-TW) 受惠台電強韌電網計畫釋單、銅價上揚，今天無懼大盤大跌價量齊揚，強攻漲停鎖住 43.25 元，開盤 1 小時成交量超過 6 萬張。

華榮早盤以 40.3 元開高走高，隨後強攻漲停鎖住 43.25 元，拉出一根長紅 K，且站上所有均線，成交爆量超過 6 萬張。觀察三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計僅賣超 14 張。