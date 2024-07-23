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鉅亨速報

盤後速報 - 喬福(1540)下週(7月30日)除息1.1元，預估參考價33.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

喬福(1540-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月23日)收盤價34.65元計算，預估參考價為33.55元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 34.65 1.1 3.17% 0.0
2023/07/26 17.9 0.6 3.35% 0.0
2022/08/02 14.3 0.3 2.1% 0.0
2021/07/29 16.6 0.5 3.01% 0.0
2020/07/22 16.45 1.0 6.08% 0.0

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