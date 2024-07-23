盤後速報 - 喬福(1540)下週(7月30日)除息1.1元，預估參考價33.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
喬福(1540-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月23日)收盤價34.65元計算，預估參考價為33.55元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|34.65
|1.1
|3.17%
|0.0
|2023/07/26
|17.9
|0.6
|3.35%
|0.0
|2022/08/02
|14.3
|0.3
|2.1%
|0.0
|2021/07/29
|16.6
|0.5
|3.01%
|0.0
|2020/07/22
|16.45
|1.0
|6.08%
|0.0
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