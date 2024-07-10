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鉅亨速報

營收速報 - 榮星(1617)6月營收3.33億元年增率高達37.71％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

榮星(1617-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.33億元，年增率37.71%，月增率9.15%。

今年1-6月累計營收為16.22億元，累計年增率19.34%。

最新價為25.2元，近5日股價上漲9.01%，相關電器電纜上漲1.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+398 張
  • 外資買賣超：+463 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.33億 38% 9%
24/5 3.05億 39% 3%
24/4 2.97億 39% 13%
24/3 2.63億 -3% 64%
24/2 1.61億 -38% -39%
24/1 2.63億 74% 9%

榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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