〈房產〉漲太快 這區晚4年買房坪數縮水超過一半

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 09:46

高房價房子愈買愈小，對口袋不深的首購族更是如此，根據市調機構統計，2024 年上半年七都各行政區總價在千萬內的住宅產品交易坪數，發現整體較 2020 年明顯縮水，其中各縣市又以新竹竹北市最有感，當地成交坪數從 39 坪縮水至 17 坪，整整減少 22 坪。

換句話說，竹北區民眾晚 4 年買房，將從原本的 3 房變成「住套房」，不禁令人大嘆想買房真的好難。

對比 2020 年，總價 1000 萬元在北市能買到的坪數由文山、北投、信義減少最多，其中文山縮水 5 坪減幅最大，文山房價相對市中心具優勢，過去千萬元內還能買到 3 房公寓產品，現在逐漸向 2 房靠攏，整體而言，北市坪數減幅相對其他縣市小，不過可購得的坪數也最少，蝸居化最嚴重。而新北則由淡水、三峽、五股等蛋白區坪數縮水較明顯，都減少 6 坪，這三區過去房價基期低，不過伴隨淡江大橋、捷運三鶯線、五泰輕軌等建設議題加持，房價急起直追，千萬元內交易坪數也跌破 30 坪。

桃園則由八德、蘆竹、龍潭坪數縮小最多，尤其八德過去可以買到 43 坪，如今連 30 坪都買不到，八德因坐擁國道 2 號與 3 號，交通便捷，磁吸雙北通勤族以時間換取空間，近年又在捷運綠線、交流道增設、醫院進駐等議題下，帶動房價上漲，4 年間能買到的空間足足減少 14 坪。七都坪數縮水最多的縣市則由新竹拔得頭籌，又以竹北、北區、東區等房價飆漲的區域明顯，尤其竹北減少坪數更是超過 20 坪，同樣預算 4 年前還可以買到 2 倍以上的空間，如今僅剩 17 坪，小宅化趨勢緊追北市。

中部坪數縮小最多的區域集中在太平、豐原、清水，最多有 13 坪的縮減，其中太平與清水 4 年前 1000 萬元都還能買到超過 40 坪的首購宅，如今僅剩 30 坪，太平過去房價只要 1 字頭，尤其又以 74 沿線的新光重劃區吸引首購、換屋族大舉遷徙，不過現在該區房價紛紛站上 3 字頭，以相同預算來說，不僅買到的空間變小，千萬內交易量也大幅銳減。