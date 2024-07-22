海悅上半年自結稅後賺14.47億元 每股純益12.45元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 18:34

房市剛性買盤出籠加上與建商投資策略發酵，代銷龍頭海悅 (2348-TW)2023 年大賺超過一個資本額，每股純益達 13.86 元，今 (22) 日由海悅公布的最新自結 6 月稅後純益 1.66 億元，月減 27.51%，年減 25.87%，單月每股純益 1.43 元；累計 2024 年 1-6 月海悅自結稅後純益約 14.47 億元，每股純益 12.45 元。

海悅 2024 年 6 月營收 6.89 億元，稅後純益 1.66 億元，單月每股純益 1.43 元，2024 年自結第二季稅後純益 5.28 億元， 季減 42.55%，年增 43.86%，單季稅後純益 4.52 億元，季減 50.82%，減年增 43.87%，單季每股純益爲 4.52 元，2024 年 1-6 月海悅自結稅後純益約 14.47 億元，年增 2.64 倍，每股純益 12.45 元。

海悅的 2024 年第一季財報內容，營收 22.8 億元，毛利率爲 49.93%，季增 22.04 個百分點，年增 21.42 個百分點，單季稅後純益達 9.19 億元，季增 3.04%，年增 29.22 倍，每股純益高達 7.93 元。

海悅 2024 年第一季代銷營建雙軌並進，也有好的獲利表現， 海悅代銷本業成長強勁主要原因為台灣經濟景氣逐步回升，於國內金融投資市場資金穩定，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案支持自住購屋需求，房市氛圍正向且剛性買盤需求顯現。

同時，海悅日前股東會也決議提高股利的發放，對原由董事會提案的 7 元股息加 2 元股票股利配發案，再增加配發 1 元股票股利，全部股利額度增加 10 元。將在 7 月 30 日除權息交易。