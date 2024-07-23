新美齊以8.3億元取得三重工業建地 將首度跨入商用不動產開發
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 17:55
在市場對辦公空間的需求湧現之下，建商也陸續加碼跨入商用不動產開發案，搏取有利商機，上市建商新美齊 (2442-TW)(23) 日以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967 及建物，新美齊主管指出，新美齊將爭取以都更開發爲 10 層樓廠辦，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。
新美齊今天以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967.15 及建物 691.51 坪，新美齊主管表示，新美齊將爭取以都更開發爲地下 3 層及 10 層樓廠辦，預計在 2026 年推案，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。
促成此一交易的商仲世邦魏理仕則指出，此一建地基地條件優良，位在三重區的主要幹道光復路上，且周邊發展可期，因而吸引知名建商出手購地。
新美齊以 8.3 億元購入建地位於新北市三重頂崁工業區及相鄰的新莊化成工業區，位於新莊化成路沿線，兩者面積合計約 301 公頃，經由國道 1 號五股交流道、台 64 線可快速抵達，而其區位鄰近新北產業園區、新莊知識園區及台北市區。
新美齊目前對投資土地開發相當積極，日前也宣布以 38.83 億元在台中取得約 1149 坪的南屯區惠仁段 96、97、109 地號建地。
在市場對辦公空間的需求湧現之下，也吸引建商積極投入，包括新潤 (6186-TW) 初次在新北知識產業園區開發的辦公大樓，以 29.9 億元整棟售予在地的一詮精密 (2486-TW)，也是新潤由雙北住宅建商首度跨入到商用不動產的開發案，預計在今年底完工，為一詮精密以 29.9 億元整棟購入。
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