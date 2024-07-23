無論誰入主白宮 這類股都鐵漲！

鉅亨網編譯許家華 2024-07-23 08:53

無論誰獲選為美國下一任總統，企業的設備支出都將令這類股票受益。

相對於標普 500 指數的交易價，直接受益於製造業和基礎設施投資的股票一直遭折價交易。然而，根據美銀全球研究部 7 月 19 日的報告，如果川普今年勝選，這些股票將受益於「資本支出繁榮」，且可能超過拜登計畫的任何潛在逆轉。

美銀股票和定量分析報告指出，考量美政府 2023 年促進製造業投資的作用，客戶在意的是，若共和黨領導人上位，可能會撤回拜登總統的計畫。但美銀工業團隊估計，綠能計畫恐比製造業遭受更大的衝擊。

拜登周日退出連任競選，轉而支持副總統賀錦麗出任民主黨總統候選人。儘管市場關注 2023 年財政刺激的好處，但美銀估計，該財政刺激遠比不上標普 500 指數的整體資本支出。

美銀研究發現，到 2031 年，標普 500 指數的資本支出估計是財務刺激措施的 10 倍大，這才是「更值得關注的重要變數」。

美銀策略師表示：「企業回流、產業政策和歷史性的基礎設施投資不足，預示著『老派設備支出熱潮』即將到來，我們預計企業回流和持續的基礎設施投資將為老式經濟週期股帶來多年的動力。」

美銀分析師表示：「新冠疫情、地緣政治和貿易戰使得供應鏈更有理由本地化。」他們指出，基礎設施投資向來不足，以及與工業有關的政策，如《CHIPS 法案》、《基礎設施投資和就業法案》以及《通貨膨脹減少法案》。

「問題是：市場已經將什麼反應在價格上了？在我們看來，結構性利多大於財政刺激措施潛在的逆轉。」根據美銀報告，相對於標普 500 指數，基礎設施受益股遭折價的程度，普遍高於 2007 年全球金融危機前的峰值。