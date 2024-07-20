傳奇投資人羅傑斯：美股熊市要來了 最快年底 最晚明年

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 06:51

曾精準預測 2008 年金融風暴的美國投資大佬羅傑斯 (Jim Rogers) 近日預警，美國股市將在年底或明年初重回熊市。他的預測引起了市場的廣泛關注，因為量子基金共同創辦人羅傑斯以其對市場的敏銳洞察和準確預言而聞名。

羅傑斯指出，當前美股環境顯示出牛市衰退的跡象，而非持續強勁的牛市。他強調：「這已經是美國歷史上持續時間最長的無熊市期，熊市的到來早已是時候。」

市場現狀分析

根據羅傑斯的觀察，當前市場出現了幾個令人擔憂的信號。首先，大量新投資者湧入股市，這通常是牛市後期的特徵，反映出市場情緒過度樂觀，風險正在積累。此外，股市的市場廣度也在下降，即上漲股票的數量減少，而下跌股票的數量增加，顯示市場內部力量正在減弱，牛市的持續性受到挑戰。

羅傑斯特別提到，各國的高債務水準令他擔憂。以往沒有高債務的國家，如德國和日本，現在其政府、企業和家庭的債務水準均處於歷史高位。高額的債務將限制經濟增長潛力，並增加金融體系的脆弱性。

熊市的影響

儘管羅傑斯對即將到來的熊市表示擔憂，但他並不完全悲觀。他認為，雖然熊市會給投資者帶來短期損失，但從長遠來看，這對股市實際上是有益的。熊市能夠清理市場中的過剩現象，例如高估值的股票和過度槓桿化的投資者。他指出：「清理過剩的東西對系統來說一直都是好事——除非你是被清理的人。」

通過熊市的洗禮，羅傑斯相信股市將能夠在更健康的基礎上重新出發，為未來的增長鋪平道路。

投資建議

面對即將到來的熊市，羅傑斯建議投資者應採取以下幾項措施：

1 . 專注於熟悉的領域。羅傑斯強調，投資者應避免盲目追隨熱門股票，而應專注於自己熟悉和理解的行業和公司。他指出：「如果我說你一生只能進行 25 項投資，你會非常小心地投資。很多人可能會說這很無聊，但如果你想成為一名優秀的投資者，那就要保持無聊。」

2. 保持警惕。歷史上，英國曾在五十年間從世界第一走向破產，這種情況也可能發生在美國。羅傑斯提醒投資者注意過去的歷史，因為它有可能重演。他表示：「年輕人很難教，因為他們什麼都知道，但我會給他們看歷史。」