無關年齡！拜登81歲不能領導？看看這些比拜登老的企業掌舵人

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:29

美國總統拜登上周日 (21 日) 宣佈退選，此前他的年紀及心智健康受到各方關注，並面臨民主黨內龐大逼退壓力，但有美媒報導，若跟一些最大企業領導人相比，總被外界嫌老的拜登甚至相對年輕，顯示年紀不至於無法領導。

《財富中文網》報導，儘管美國 500 強企業執行長平均年齡 57 歲，但比 81 歲拜登年紀大的多達 4 人且帶領公司超過 10 年，甚至從公司成立至今一直擔任領導職務，高於美國 500 強企業執行長 7 年的平均任期。

在美國 500 強企業排行榜中，年紀最大的是 94 歲的股神巴菲特，即便他已選定波克夏海瑟威能源董事長 Greg Abel 為繼任者，但這位執掌波克夏海瑟威逾 50 年的「奧馬哈先知」尚未宣佈何時退休。波克夏海瑟威位居美國 500 強企業第 5 位

排行榜中第二老的掌舵人則是現年 87 歲的 Penske 汽車集團創辦人 Roger S. Penske，該公司位居美國 500 強企業排行榜第 146 位。

自 1999 年以來，彭斯克一直擔任這家多元化國際運輸服務公司以及汽車和商用卡車零售商的董事長兼執行長。自 1969 年起，Penske 也擔任彭斯克公司 (Penske Corporation) 董事會主席兼執行長，自 1982 年起擔任彭斯克卡車租賃公司 (Penske Truck Leasing Corporation) 董事會主席。

現年 84 歲的美國運動鞋品牌 Skechers 董事長兼執行長 Robert Greenberg，則是第三老的美國 500 強企業掌舵人。Skechers 位居美國 500 強排行榜第 465 位。自 1992 年與他人共同創立 Sketchers 以來，Greenberg 一直擔任董事長兼執行長。Skechers 是家族企業，由 Greenberg 掌舵，兒子 Michael Greenberg 擔任總裁，同時也是共同創辦人之一。

83 歲的美國空調、供暖及製冷設備製造商 Watsco 創辦人、董事長暨執行長 Albert H. Nahmad 則是第四老美國 500 強企業掌舵人。Watsco 在 500 強排行榜中位居第 489 位。

Nahmad 在透過收購和戰略業務關係拓展業務上扮演核心角色，Watsco 市值從 1989 年的 2200 萬美元成長到去年底的 73 億美元，股東報酬率的複合年成長率為 19%。

比拜登小 1 歲的 Air 化工產品有限公司葛思民 (Selfi Ghasemi) 則從 2014 年出任董事長、總裁兼執行長，該公司位居美國 500 強企業排行榜第 322 位。

葛思民在加入 Air 之前曾擔任鋰和先進材料公司 Rockwood Holdings 董事長兼執行長，並曾在全球工業公司 GKN 擔任領導職務，包括在 GKN 燒結金屬公司和 Hoeganes Corporation 擔任董事長兼執行長。在他職涯早期，葛思民曾在 BOC Group 工作近 20 年。

美國天然氣和原油管道公司 Enterprise Product Partners 執行長 A.J. Teague 則比拜登小兩歲，該公司位居美國 500 強企業排行榜第 90 位。

Teague 自 2020 年 1 月起擔任 Enterprise 執行長，且自 2010 年起擔任 Enterprise 的董事。他是在 1999 年 Enterprise 從殼牌石油公司附屬公司購買部分中游能源資產時加入該公司。Teague 還曾擔任 Tejas Natural Gas liquid LLC(當時是殼牌石油公司的附屬公司) 總裁，以及 MAPCO 的行銷和交易總裁。

此外，現年 77 歲的黑石集團董事長兼執行長蘇世民也只比共和黨總統候選人川普小 1 歲。該公司位居美國 500 強企業排行榜第 464 位。