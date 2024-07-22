鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.SUI-US的目標價調升至133.5元，幅度約3.09%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)提出目標價估值：中位數由129.5元上修至133.5元，調升幅度3.09%。其中最高估值158元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Sun Communities, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Sun Communities, Inc.今(22日)收盤價為126.9元。近5日股價上漲3.09%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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