鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為46.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.48元，其中最高估值3.75元，最低估值2.86元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.75(3.73)
|6.24
|8.54
|最低值
|2.86(2.86)
|4.65
|5.9
|平均值
|3.39(3.33)
|5.59
|6.86
|中位數
|3.48(3.41)
|5.5
|6.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|84.74億
|98.25億
|101.93億
|最低值
|81.18億
|88.68億
|92.96億
|平均值
|82.50億
|93.01億
|98.95億
|中位數
|82.25億
|93.05億
|100.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.34
|2.88
|8.22
|5.03
|2.98
|營業收入
|114.74億
|107.22億
|107.29億
|122.92億
|158.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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