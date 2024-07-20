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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為46.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 02:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.48元，其中最高估值3.75元，最低估值2.86元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.75(3.73)6.248.54
最低值2.86(2.86)4.655.9
平均值3.39(3.33)5.596.86
中位數3.48(3.41)5.56.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值84.74億98.25億101.93億
最低值81.18億88.68億92.96億
平均值82.50億93.01億98.95億
中位數82.25億93.05億100.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.342.888.225.032.98
營業收入114.74億107.22億107.29億122.92億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALLY

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