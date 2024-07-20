歐盟將對中國進口生質柴油徵收臨時關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-20 00:56

根據外媒周五 (19 日) 報導，歐盟在發現中國進口生質柴油在歐盟市場以不公平的低價銷售後，將對中國生質柴油徵收臨時關稅。這是歐盟一系列針對中國貿易加徵關稅中的最新一起。

根據歐盟周五公布的文件顯示，負責歐盟貿易政策的歐盟執委會提議設定 12.8% 至 36.4% 的臨時關稅，新措施將於 8 月中旬實施。

目前歐盟對中國進口生質柴油的反傾銷調查將持續到明年 2 月，屆時可能確定未來 5 年的最終關稅。此前歐盟已對中國進口電動車加徵臨時關稅。

生質柴油方面，歐盟將對怡斯萊集團 (EcoCeres Group) 產品徵收 12.8% 關稅、對嘉澳環保 (603822-CN) 產品徵收 36.4% 關稅、對卓越新能 (688196-CN) 產品徵收 25.4% 關稅。

歐洲生質柴油委員會 (European Biodiesel Board, EEB) 本月早些時候表示，來自中國的大批生質柴油對歐盟的生產造成毀滅性的影響。

該機構說：「儘管中國進口並非做出這些決定的唯一原因，但生質柴油傾銷加劇了生產商面臨的困難。」

根據報告，中國企業去年向歐盟出口了 180 萬噸生質柴油，占中國生物柴油出口總量的 90%。