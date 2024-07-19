Meta執行長祖克柏稱川普是「狠角色」 但並未表示支持意願

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 20:15

Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 日前接受彭博記者張秀春 (Emily Chang) 採訪時表示，美國前總統川普遇襲的即時反應讓人覺得他是「狠角色」(Badass) 同時也鼓舞人心，這就解釋了他對選民的吸引力。

祖克柏周四 (18 日) 在位於加州孟羅公園 (Menlo Park) 的公司總部受訪時說：「看到川普臉上中槍後站起來，在美國國旗飛舞的背景握拳高舉，這是我一生中見過最厲害的事情之一。」

他說：「在某種程度上，身為一位美國人，這種精神和奮鬥很難不讓人動情，我想這就是為什麼很多人喜歡這傢伙。」

然而，祖克柏拒絕透露自己是否支持川普或者其潛在競爭對手拜登，他補充說自己不打算以任何形式參與選舉。

儘管如此，祖克柏的這番言論讓越來越多矽谷領導人對川普產生好感，其中包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、風險投資家 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz，當中有些人承諾替川普的競選活動捐款。

上述言論是祖克柏周四接受彭博記者張秀春就人工智慧 (AI)、社群媒體的未來等廣泛討論時提到，完整節目將於下周二 (23 日) 播出。

祖克柏說，Meta 正在做出改變，他希望 Facebook 在未來的選舉中不會成為一個引爆點。

他說：「我從大眾那裡聽到的主要情況是，他們實際上希望在我們的服務上看到更少的政治內容，因為他們使用我們的服務是為了與人們建立聯繫。」

所以 Meta 已經在向用戶推薦較少的政治內容，而且公司的社群媒體在這次大選中扮演的角色比過去要少。

祖克柏與川普的恩怨

祖克柏與川普的關係因為川普使用 Meta 的產品來接觸他的粉絲而變得複雜。這位前總統的貼文經常包含錯誤訊息或挑戰 Meta 的規則。

在 2021 年 1 月 6 日國會大廈騷亂發生後，該公司將川普的臉書和 Instagram 帳號停用兩年。當時，祖克柏發推文說川普正在利用他的帳號「破壞向他當選的繼任者和平、合法的權力過渡」。

雖然這些帳戶已經恢復，但川普表示他沒有原諒 Meta 或祖克柏，最近還表示他計劃報復，他在 3 月稱臉書為「人民的敵人」。

本月早些時候，川普似乎也警告了祖克柏。川普在 Truth Social 上寫道：「我能說的就是，如果我當選總統，我們將以前所未有的力度追捕選舉詐騙者，他們將被長期監禁。」「我們已經知道你是誰了。別這麼做！祖克柏，小心點！」

川普以懲罰 Meta 的名義改變了政策立場。在擔任總統期間，川普推動對中國短片應用程式 TikTok 的禁令。川普後來改變了立場，他在《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek) 上辯稱，禁令對 Meta 的業務太有利了。