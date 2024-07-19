看好AI與綠能 勤友光電於桃園、臺南投資擴產

投資臺灣事務所今 (19) 日再添 3 家企業共同擴大投資臺灣，包括根留方案的志鋼金屬，與中小企業方案的天賦工業、勤友光電。其中天賦工業投資 3.7 億最高，其次為志鋼金屬 2.5 億及勤友光電的 0.6 億，共投資 6.8 億元。

勤友光電主要產品包含大尺寸連續式鍍膜設備，以及與 IBM 共同研發的 IC 封裝製程設備和雷射剝離設備，多用於半導體先進封裝製程、先進 LED 製程及鈣鈦礦光電製程。看好 AI 產業與節能減碳風潮，投資近 0.6 億元在桃園與臺南廠區增設生產線，購置自動化量測設備、導入 ERP 管理，與無塵室節能改善。



志鋼金屬提供高附加價值的板金製品開發與代工服務，致力從沖壓、折曲、銲接，至皮膜、塗裝、印刷與組立，達到一貫化的生產流程。規劃在臺南永康廠興建三期廠房，增設智能化產線，將投產約 2.5 億元。



天賦工業主要從事手工具製造與出口外銷，以「GENIUS」品牌行銷至全球 80 多個地區與國家。為擴大生產規模，擬於臺中產業園區興建新廠，將採購精密車床、銑床與自動化機械手臂，並安裝智慧倉儲整合系統，以減少人力與提高生產良率，投資金額約 3.7 億元。



截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,513 家企業約 2 兆 3,239 億元投資，預估創造 15 萬 2,722 個就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有 190 家企業投資約 5,596 億元，創造 2 萬 8,256 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引 1,010 家企業投資約 4,772 億元，帶來 3 萬 6,760 個就業機會；後續尚有 17 家企業排隊待審。