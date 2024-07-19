中揚光完成發行私募股發行籌資1.97億元 看旺Q3業績成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 18:41

在車用及消費電子光學市場需求回溫的同時，包括鏡頭廠、鏡頭模組廠都積極展開市場的布局，中揚光電 (6668-TW) 營運則可望在 2024 年營運將由谷底翻揚，中揚光也積極籌資迎接新局，今 (19) 日並完成今年第一次私募案，籌資 1.97 億元到位；同時，中揚光的新設泰國鏡頭廠並可望在 2025 年進入營運。

中揚光今年的首度私募籌資案，以每股 50.2 元發行 3925 張，合計籌資 1.97 億元到位，完成此一私募籌資後，中揚光股本則增至 9.51 億元之上。

中揚光 2024 年第二季營收因鏡頭出貨遞延拖累，單季營收爲 1.97 億元，季減 12.43%，年減 12.33%，2024 年上半年營收 4.22 億元，年減 7.65%，預估 2024 年第三季會有較佳的營運表現。

中揚光 2023 年積極進行市場籌資，去年底完成發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 以 1 億元認購私募股 3300 張。