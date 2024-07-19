樂意承銷申購踴躍中籤率0.16％ 7/25轉上櫃
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 18:26
遊戲商樂意 (7584-TW) 配合上櫃前辦理公開申購作業，於今 (19) 日順利完成抽籤，參與公開申購合格件數 25.25 萬件，中籤率為 0.16%，每股承銷價為 75 元，與今日興櫃收盤價 122 元仍有 47 元價差，樂意預計將於 7 月 25 日正式掛牌上櫃。
樂意以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，而這些長期營運的經典遊戲不僅為公司帶來了穩定的收入來源，通過不斷更新和優化這些經典遊戲，更確保了忠實玩家的長期支持和參與。
樂意也將持續加大對新遊戲開發和二推遊戲代理的投入，並致力於提升玩家體驗，推出更多優質遊戲和服務，回饋玩家的長期支持，並維持公司營運穩定成長。
樂意 6 月營收受惠《失落的方舟：LOST ARK》助攻，推動單月營收首度突破億元大關，達 1.37 億元，年增 237%，刷新營運新紀錄。
樂意表示，緊接著 7-8 月為遊戲暑假旺季檔期，加上《失落的方舟：LOST ARK》活躍玩家增長，加上將再有 2-3 款經典 IP 遊戲新上市之下，下半年營運樂觀期待。
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