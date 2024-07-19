樂意承銷申購踴躍中籤率0.16％ 7/25轉上櫃

遊戲商樂意 ( 7584-TW ) 配合上櫃前辦理公開申購作業，於今 (19) 日順利完成抽籤，參與公開申購合格件數 25.25 萬件，中籤率為 0.16%，每股承銷價為 75 元，與今日興櫃收盤價 122 元仍有 47 元價差，樂意預計將於 7 月 25 日正式掛牌上櫃。

樂意以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，而這些長期營運的經典遊戲不僅為公司帶來了穩定的收入來源，通過不斷更新和優化這些經典遊戲，更確保了忠實玩家的長期支持和參與。