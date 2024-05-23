〈半導體〉擴大投資台灣 奇鼎科技斥6億新竹擴廠 2030年將100%綠電

經濟部表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,487 家企業超過 2 兆 2,777 億元投資，預估創造 15 萬 1,836 個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過 987 家企業投資約 4,642 億元，帶來 3 萬 6,314 個就業機會，後續尚有 19 家企業排隊待審。



為從事專業潔淨空調、微汙染去除監測及節能工程的客製化精密設備製造商，擁有獨步全球的溫控技術與氣態分子汙染物 (AMC) 去除技術，能為客戶提供最佳的製程環境；奇鼎專注於發展半導體及光電產業之黃光製程環境監控與循環經濟應用，顧客包含世界前十大半導體製造廠與封裝測試廠。因訂單需求不斷上升，將於新竹鳳山工業區廠區旁擴建二期廠房，安裝智慧化聯網設備，設置太陽光電設施，建立雨水回收系統與採用空汙預防技術，期望在 2030 年前達成 100% 使用再生能源的目標。本案投資約 6 億元，可新增 90 名本國就業機會。



永翊食品主要生產餅乾與糕點類食品，其創辦人及股東皆於烘焙相關產業耕耘多年，因看好伴手禮委外生產的商機，加上網路電商平台與外送服務的發展，決定從事休閒食品與節令伴手禮之 OEM、ODM 專業代工服務，規劃招聘 43 名本國員工，投入超過 8 千萬於南投南崗工業區廠區，設置自動化智能生產線，採用低碳節能設備並進行數位化管理，期望以高效率及環保的方式，製作出呈現臺灣本土食材風味的食品，邁向自有品牌之路。



為了解決煉鋼廠冶煉製程剩餘的副產物高爐石，永覲工業投入研發高爐石資源的循環利用，成為亞洲第一家水淬爐石專業研磨廠，生產低碳高值化爐石粉與高爐水泥，可部份取代水泥使用及用於地質改良，提高工程品質並減少開採天然礦產。