共軍舉行對台軍演 多向抵近台灣 國台辦這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-01 09:13

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大陸東部戰區新聞發言人施毅表示，周二（1 日）開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊艦機多向抵近台灣，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

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中國國務院台辦發言人朱鳳蓮周二對此表示，東部戰區此舉是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

朱鳳蓮說，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17 項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。