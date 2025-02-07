4家企業擴大投資台灣 通琦於烏日擴廠進軍航太供應鏈

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,652 家企業超過 2 兆 5,051 億元投資，預估創造 15 萬 9,982 個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引 1,118 家企業投資約 5,642 億元，帶來 4 萬 326 個就業機會；後續尚有 22 家企業排隊待審。



通琦企業專精塑膠板材製造及大型外殼真空吸塑成型，為國內唯一通過 AS9100 航太品質系統認證的塑膠厚板真空成型廠，並躋身國內外航空巨頭供應鏈。為強化航太塑膠零配件生產，通琦企業斥資逾 3 億元於臺中市烏日區興建新廠，導入數位化生產管理系統（機聯網、MES），提升效率並降低成本。廠房屋頂將安裝太陽能光電板，並採用能源管理系統、低耗能熱壓真空成型機及全自動加工設備，優化用電、減少碳排，彰顯其對綠色科技與創新的承諾，大幅提高國際市場競爭力。



走遍天下食品專業生產及創新研發各式堅果類零食，包括花生、蠶豆、青豆與米菓等，以及高鐵與航空公司之交通運輸類點心。商品遍佈全臺各大通路及外銷全球，隨市場需求日益增加，將於新北市瑞芳工業區啟動投資逾 7 億元擴建計畫。導入物聯網、大數據及人工智慧技術，並建置製造執行系統以提升生產透明度與資源利用率。此計畫亦包含新型冷鏈倉儲設備，配備先進的冷鏈監控與自動化系統，確保產品品質穏定並減少損耗。同時，工廠採用變頻控制系統及高效節能設備。



廣懋材料深耕建築外牆與結構包覆系統，積極推動可回收的「輕金屬構造」與「金屬複合材料」，助力業界達成綠建築目標。為提升產業競爭力，公司投資逾 6 億元於屏東科技產業園區設立新廠，以智慧化生產開創建材製造新標竿。新廠導入太陽能系統與綠化牆面，展現節能減碳理念，並採用 Rhino + Grasshopper 自動化建模技術、ERP 與 RFID 系統，大幅提升生產控管精度。此外，結合 3D AI 掃描儀與 BIM 數位設計，進一步優化作業效率與產品品質，並持續為建築產業注入更多綠色價值。



郡隆工業以金屬表面塗裝工程為業，產品廣泛應用於 3C 電子、家電、運動、軍用及 LED 燈具等多元領域。公司已通過 ISO 9001 與 ISO 14001 認證，確保產品品質與環境管理雙重優勢。為應對市場需求增長，公司斥資近 4 億元在臺中市大雅區設立新廠，導入全新自動化生產線，結合 MES 及 ERP 系統整合的 SFC 報工系統，實現數據化管理。