4 家中小企業擴大投資台灣共20億 晉大陶瓷砸9.5億在桃園蓋2廠

晉大陶瓷為專業瓷磚製造商，產品範疇從專注於小尺寸外牆瓷磚，延伸至馬賽克瓷磚、車道磚、地面步道磚，以及專利自潔抗菌材料瓷磚，並積極研發循環經濟類新品及藝術設計產品，以建立商品多樣性與差異化。為因應未來市場轉型，規劃招募 45 名本國員工，投資 9.5 億在桃園龍潭區興建 2 座廠區。

寶禾科技結合材料專業、光學塗層與後段精密加工等技術，生產各種光學塗層功能性塗佈板材、薄膜，專攻高階專業顯示器市場，主要產品為行動裝置用光學保護面板、醫療顯示器光學保護面板及光學薄膜等，擬於桃園市興建新廠，增設自動印刷產品產線與光學膜貼合加工產品線。



統固飼料生產水產飼料，原料均來自在地食品廠的剩餘魚料，規劃於屏東縣長治鄉興建新廠，以及在原潮州廠增設產線，擬採購智能聯網設備，採用生物質鍋爐搭配廢氣處理措施，和架設太陽能發電設施，投資金額約 4.6 億元。



淞詮貿易專營冷凍肉品批發買賣，提供各式優質的進口肉品。為整合分散的倉儲物流地點，預計投資逾 5 億元於苗栗縣頭份市興建智慧倉儲及生產線，採用電腦自動化管理系統，以智能系統調節用電量與冷凍溫層，達到節能效果。