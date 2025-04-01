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酸菜魚熱潮退 大餐飲集團漢來美食、築間這樣轉型

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-01 12:08

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漢來溜溜酸菜魚街邊店轉型，升級成街邊小餐館。(圖：漢來美食提供)

近年在國內餐飲市場盛行的酸菜魚熱潮略退，再加上競爭者眾，大型餐飲集團陸續喊調整，築間 (7723-TW) 將不如預期的店面改以石頭火鍋新品牌營運，漢來美食 (1268-TW) 則宣布，以集團的餐飲力直接將既有店升級改版，朝「外食族的廚房」方向轉型。

酸菜魚在中國盛行，近年也成為台灣餐飲市場新風潮，統計到 2024 年底，全台酸菜魚餐飲品牌已超過 20 個，漢來美食不諱言，產品單純、口味偏重的酸菜魚無法滿足經常外食的族群。


漢來美食進一步調查，民眾外食喜好以鍋類品項為第一名，但同時，也趨向找尋擁有豐富性跟便利性的餐館，因此，漢來美食善用集團廚藝快速反應，將旗下「溜溜酸菜魚專賣店首家街邊店轉型，在主力商品酸菜魚外，增加了 20 餘道主廚拿手菜。

漢來美食看好，國內因雙薪小家庭居多，國人外食比例已超過 7 成，天天在外用餐的也近 2 成，外食商機相當龐大，品牌升級轉型成街邊小餐館，有助挹注成長新動能。

築間則表示，築間酸菜魚將進行品牌調整，會將約 3 分之 1 不如預期的店面調整，改以新品牌「芡芳石頭火鍋」營運。

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酸菜魚餐飲漢來築間

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