凱基銀：三大D.N.A支持投資續航 下半年股債後市有撐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-19 16:53

2024 下半年隨著通膨和就業數據逐漸降溫，不僅為美國聯準會提供了朝向利率正常化政策的信心，全球央行也紛紛啟動降息，鬆綁過於緊縮之資金環境。凱基銀行認為，縱使投資市場會遇到些微波瀾，但在全球需求 (Demand)、利率正常化 (Normalization)、AI 應用等三大 (D.N.A) 因子支持全球經濟穩定之下，有助於股債後市獲得強勁支撐。

針對今年下半年投資布局，凱基銀行建議側重於「股債平衡」策略。在股市方面，隨著 AI 應用持續擴散下，可選擇在該領域具有領導地位之大型科技成長股作為配置主力；防禦類股則可以選擇受 AI 等多重題材加成之醫療健護，和支撐 AI 運行所需之水、電及電塔相關之基礎建設、通訊產業為主。

在債市方面，由於全球利率正常化趨勢愈趨明朗，各債種普遍都能受到提振，因此可依據投資人偏好進行配置選擇，如偏好金流之投資人，可選擇高品質、高票息之非投資等級債為主；如想享受降息所帶來的資本利得收益，則可選擇長天期之投資等級債作為資產配置之一環。

全球需求 (Demand) 展望樂觀 美國財富效果支撐消費

凱基銀行指出，根據世界銀行 6 月初報告，針對先進國家的預測，以美國的 GDP 成長率預估調升幅度最大，反映了在高利率環境下，美國經濟的韌性。雖然 6 月的兩大消費者信心指數因民眾之薪資成長幅度放緩，影響消費意願而均呈現下滑趨勢，然而，觀察美國家庭的資產負債表現況顯示，整體財務狀況仍十分強健，再加上美股屢創新高，評估其總資產和可支配所得增長所產生之財富效果，將為美國經濟成長帶來強力支撐。

全球降息馬拉松 利率正常化 (Normalization) 緩解資金壓力

許多成熟國家邁入利率寬鬆階段，如隸屬於十大工業國 (G10) 之瑞士、瑞典、加拿大，以及歐洲聯盟都至少降息 1 碼。此外，英國、美國、印度等國家皆有希望於下半年加入降息行列。

凱基銀行認為，隨著未來利率環境趨向正常化情形下，市場為尋求更高報酬率而將資金配置於風險性資產之機率提升，使股、債市有望受益。此外，觀察近期資金流動性最高之貨幣型基金資產總額可發現，目前正處於近年來之高水位，凱基銀行評估後續如這些資金流入市場，其所造成之外溢效應將使股債後市獲得助益。

人工智慧 (AI) 應用與川普政策 (AGA) 發酵 維繫盤面輪動格局

凱基銀行表示，隨著算力進步和市場需求的增長，人工智慧 (AI) 應用的場景將越來越廣泛，尤其以雲端計算、基礎建設和醫療健護等多個領域受益最多。這些應用不僅大幅提高了企業的運營效率 (減少支出成本)，也創造了大量新的商業機會。