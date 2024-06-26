凱基銀推出業界首張雙幣哩程卡 18元累積1哩 4大平台皆可兌換

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 16:24

日元貶不停，帶動民眾赴日旅遊熱潮，凱基銀行推出國內首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的「凱基雙幣哩程卡」，提供卡友最高 18 元累積 1 哩，哩程可兌換華航、長榮航、亞洲萬里通里數以及台灣高鐵點數。凱基銀主管表示，這張卡主要鎖定新興富裕客群，年紀介於 20 至 40 歲，在金融機構的資產落在 100 萬至 300 萬元之間，銀行內部目標，希望第一年衝出 5 萬張。

凱基銀說明，即日起至今 (2024) 年 12 月 31 日止，新戶申辦 60 天內一般消費刷滿新台幣 1 萬元，並於凱基行動銀行完成換匯不限金額 1 筆，即可獲得加贈 1000 哩程點或單趟機場接送服務二選一。另外，核卡首年一般消費刷滿 20 萬元，可再享加碼 2000 哩程點，讓卡友在消費的同時，還可累積哩程為下一次的旅程做準備。

凱基銀行個金總處資深副總王開平表示，凱基銀行秉持以客戶需求為核心，考量國人最愛前往日本所使用的日元，以及其他出國旅遊、商旅出差及留學需求，最常使用的美元及歐元，此次與數位支付領導者 Visa 合作一次推出美元、日元及歐元三種幣別的「凱基雙幣哩程卡」，預計日元卡別的占比將達 5 成，歐元約 1 成，其餘 4 成則為美元。

王開平說，持卡人除了可免去兌換太多外幣現鈔，可節省現鈔換匯手續費，亦可選擇較佳的換匯時機購入外幣，未來在國外使用「凱基雙幣哩程卡」消費，刷卡費用直接從外幣帳戶扣款進行支付，無需擔心匯率波動的風險，資金運用更彈性自由。

根據分析，新興富裕客群主要有二大特色，第一是喜歡自行上網搜尋所需資訊，在消費資訊中以旅遊比例最高，其他則是投資理財及美食等方向。第二，投資理財偏好自行上網搜尋資訊，約近 7 成會主動投資理財，這張新卡與外匯有關，這群客戶就會善用匯率波動時機，主動去換匯。

除此之外，「凱基雙幣哩程卡」還具備哩程卡的優勢，不論國內外一般消費皆能累積哩程，累積的哩程點可透過行動銀行隨時兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數、台灣高鐵點數，而且刷卡累積的哩程點有長達 2 年的效期，持卡人可依據個人的旅行需求進行點數兌換，也可以長期消費累積到足額的哩程數再兌換長程機票，或是透過亞洲萬里通平台兌換住宿或租車服務，讓持卡人不論是出遊到國外，或搭乘高鐵到台灣各地旅遊，都可以輕鬆安排走透透。