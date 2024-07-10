凱基人壽與6銀行攜手雲林縣府推微保 近萬人受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 18:08

微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，凱基人壽今年再度與雲林縣攜手合作，已連續八年為縣內符合條件的民眾提供微型保險的基本保障，今年度也有 6 家銀行包括玉山、台新、合庫、板信、第一及遠東銀行一起共襄盛舉，協助弱勢家庭享有更周延保障，預計將有近萬名符合條件的弱勢民眾受惠。

微型保險是普惠金融重要一環，其核心精神是讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障，為他們建構起一道保障防護網，能更無後顧之憂為生活打拚。

凱基人壽實踐普惠金融，長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式推廣微型保險，連續九年獲主管機關表揚，並獲第 9 屆保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」銀質獎肯定，今年則已提供全國近 10 萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，讓微型保險將有溫度的關懷延伸到更多家庭。