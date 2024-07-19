中鴻8月內銷開平盤 鋼價底部有撐
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 16:48
中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻 (2014-TW) 今 (19) 日開出最新盤價，8 月熱軋、冷軋、鍍鋅等全面平盤；9 月外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻說明，鋼市雖然受高溫多雨影響產銷需求，然煤鐵煉鋼成本仍處高位，鋼廠在盈虧邊緣壓力下，鋼價底部已有支撐；考量季節性影響將逐步改善，美聯準會降息預期增溫，為穩定市場信心，故本次盤價保持平穩，並採取配套措施提升客戶接單競爭力。
總體經濟方面，中鴻表示，7 月 16 日國際貨幣基金 (IMF) 發布最新《世界經濟展望》報告顯示，今年全球經濟成長預期維持 3.2% 不變，並上調 2025 年全球經濟成長至 3.3%(+0.1)。
此外，IMF 針對今年中國大陸及印度經濟成長預測，亦分別上修至 5.0%(原 4.6%) 及 7.0%(原 6.8%)，並指出歐元區已觸底反彈，寬鬆的貨幣政策也將有助投資，預計全球經濟穩健復甦態勢不變。
鋼鐵供需方面，中國大陸鋼廠降產情況增加，據 7 月 15 日中鋼協資料顯示，7 月上旬重點企業粗鋼日產量較 6 月下降 4.35%，預計在官方節能降碳及粗鋼平控政策推展下，下半年鋼材供給將持續收縮。此外，三中全會決策通常攸關其未來經濟發展，若延續擴大內需提振經濟動能基調，將有望促進鋼鐵需求回升。
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