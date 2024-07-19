挺技職 臺鹽贊助中餐技能競賽 推廣健康烹飪新「煮」意

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 16:53

由勞動部勞力發展署技能檢定中心主辦的「第 54 屆全國技能競賽」，7 月 17 日至 20 日在南港展覽館盛大舉辦，臺鹽 (1737-TW) 響應賽事，特別贊助多款特色鹽品，支持全台各地中餐烹飪類菁英選手們，在圓夢的舞台上發光發熱。

全國技能競賽是國內青年技能賽事最高殿堂！臺鹽公司以行動力挺技職產業人才，贊助含碘海鹽、氟碘鹽、無碘鹽、美味含碘鹽、鮮選我塩麴、以及鮮選我頂級黑豆鹽麴厚醬油等特色調味品，提供給現場中餐烹調類選手們使用。同時，也在會場展示調味品專區，介紹碘鹽及萬用調味料塩麴，並向民眾分享如何挑選最適合自己的好鹽。

臺鹽公司推薦 5 款台灣製造的優質罐裝鹽，滿足不同需求。減鈉 50% 的減鈉含碘鹽，以鉀取代部分鈉含量，低鈉高鉀的特性非常適合飲食清淡的銀髮族。美味含碘鹽減鈉 30%，鹹度適中，在享受美食的同時保持鉀鈉平衡，健康無負擔。

臺鹽氟碘鹽推薦給學童及牙齒矯正族群，搭配正確刷牙習慣，有效防蛀。無碘鹽不含碘，適合需控制碘攝取的飲食計劃對象，避免攝取過多碘引起的不適。含碘海鹽成分天然無添加，是健康飲食中不可或缺的調味品。健康從選對鹽開始，身為國內唯一製鹽的調味品專家，臺鹽公司致力於提供高品質的鹽產品，全面守護您的健康。

臺鹽指出，碘是人體無法自行合成的必要營養素，對於甲狀腺功能運作至關重要，據衛福部國健署統計，台灣超過半數的人口有缺碘現象，是國民健康重大議題。食用碘鹽是目前最方便的補碘方法，臺鹽公司自 1967 年起配合政府全面性食鹽加碘政策產製含碘食用鹽，並陸續推出如減鈉含碘鹽、氟碘鹽、含碘海鹽等多款機能性鹽品，提供消費者視需求選購，臺鹽公司邀請大家吃鹽注意多一「碘」，健康生活零缺「碘」。