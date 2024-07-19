廢除美Fed？川普若上任 保守派智庫「2025計畫」恐發揮影響

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 08:21

保守派智庫傳統基金會 (Heritage Foundation) 近日發布了一份名為《2025 計畫》(Project 2025)的政策建議書，對美聯準會 (Fed) 的職責和貨幣政策工具提出了一系列限制性建議。

該計畫主張，Fed 應當集中精力控制通膨，並逐步縮減資產負債表規模，同時取消其擔任最後貸款人的職能。更進一步，該計畫還建議恢復金本位制或徹底廢除 Fed。

主要建議:

取消 Fed 的雙重授權目標，僅專注於抑制通膨。 逐步縮減 Fed 資產負債表規模，未來資產購買僅限於美國國債。 取消 Fed 擔任最後貸款人的職能，以避免道德風險和過度投機行為。 考慮轉向自由銀行制度，或恢復金本位制，採取更加規則化的貨幣政策制定方法。 反對 Fed 研究推出央行數字貨幣，擔心會增加聯邦政府對金融交易的監控。

分析：

該計畫的主要撰稿人包括曾在川普政府任職的經濟學家保羅 · 溫弗里等人。他們批評，Fed 長期以來在貨幣供應和金融監管方面「管理無能」。該計畫認為，Fed 面臨著在選舉前刺激經濟增長和為政府預算赤字融資的政治壓力，主張將貨幣政策的控制權從 Fed 手中奪回。