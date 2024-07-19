共和黨大會壓軸演說 川普將宣示：立即結束毀滅性通膨危機、降低利率

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-19 10:38

美國共和黨全國代表大會周四（18 日）進入最後一天，前總統川普正式接受共和黨總統候選人提名，並發表壓軸演說，他將宣示會立即結束毀滅性通膨危機，並降低利率。

川普在夫人梅蘭妮亞陪同下，周四正式簽署文件，接受共和黨提名，將於 11 月再次角逐總統大位。

美國共和黨全國代表大會周四進入最後一晚，川普稍早進場時，右耳依舊包著紗布，預定在台灣時間周五上午 10 時 30 分發表演說，這是他遇刺以來首次向民眾發表談話。

據《彭博》報導，川普的演說摘錄顯示，川普會表示：「我們根本無法讓這屆政府再運作四年」。

他將宣示，會立即結束毀滅性通膨危機、降低利率、降低能源成本。

他還準備說，將透過關閉邊境和建造隔離牆，結束非法移民危機，並準備結束拜登政府製造的每一場國際危機，包括烏克蘭戰爭和以哈戰爭。