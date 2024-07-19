IMF：Fed年底前別降息 美政府應加稅 連同年收低於40萬的家庭！

鉅亨網編譯許家華 2024-07-19 07:37

國際貨幣基金組織 (IMF) 完成 2024 年與美國的第四條款磋商，周四 (18 日) 發布報告，建議美國政府 2024 年底前應暫緩降息，並建議增加稅收以應對逐漸攀升的聯邦債務，包括年收入低於 40 萬美元門檻的家庭。

在赤字漸增和經濟持續增長之際，稅收和支出提案在即時，IMF 在報告中強調了財政責任的必要性，尤其是美國即將舉行的 11 月總統大選。

根據《國際貨幣基金組織協定》第四條，IMF 通常每年與成員國進行一次雙邊討論。工作人員訪問成員國，收集經濟和金融信息，並與該國官員討論經濟發展和政策。之後，工作人員將準備報告，供執行董事會討論。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 強調，由於勞動力市場強勁，需要對貨幣政策保持耐心，並建議等到 2024 年底再，通膨數據更明確再進行利率調整，以減輕潛在的通膨風險。

IMF 沒有指明具體月份，Fed 下次政策制定會議將於 7 月 30 日至 31 日舉行，其他會議定於 9 月 17 日至 18 日、11 月 6 日至 7 日（美國大選後）以及 12 月 17 日至 18 日舉行。

IMF 預測，到 2029 年美國公債占 GDP 比率將增至 109.5%，自 2020 年的 98.7% 占比升上來，遠高於疫情前的預測，因此強調穩定經濟的迫切性。IMF 建議實施漸進稅收增加，並消除某些稅收優惠，包括對年收低於 40 萬美元的家庭。

拜登總統認為應提高企業和美國富人稅率，但曾誓言不會提高年收低於 40 萬美元的家庭的稅率。共和黨競爭對手川普則希望保留 2017 年其總統任內通過的減稅政策，並可能進一步為中等收入美國人和企業減稅。

若國會未採取行動延長或調整減稅計畫，美國的個人所得稅減稅計畫將於 2025 年底到期，恢復到 2017 年之前的水準。國會預算辦公室估計，若延長該減稅計畫，可能會在未來 10 年內進一步增加 4.6 兆美元的赤字。

IMF 預測，到 2029 年美國公債占 GDP 比率將增至 109.5%，自 2020 年的 98.7% 占比升上來，遠高於疫情前的預測，因此強調穩定經濟的迫切性。IMF 建議實施漸進稅收增加，並消除某些稅收優惠，包括對年收低於 40 萬美元的家庭。

拜登總統認為應提高企業和美國富人稅率，但曾誓言不會提高年收低於 40 萬美元的家庭的稅率。共和黨競爭對手川普則希望保留 2017 年其總統任內通過的減稅政策，並可能進一步為中等收入美國人和企業減稅。

IMF 經常要求借款國實行財政審慎，並建議採取一系列降低赤字的方案，如稅收減免和免稅政策，並稱這些政策「目標不明確」。諸如企業主提供醫保計畫的價值和出售主要住宅的資本收益、抵押貸款利息等可免稅，以及州和地方稅收減免，這些減免每年約占美國 GDP 的 1.4%。

為應對赤字問題，IMF 建議修訂稅收扣除和免稅額，取消未能有效達成財務目標的稅收激勵措施。

此外，提議還包括調整企業稅率、轉型為現金流稅制度，以及調整燃油產品的聯邦消費稅 (該稅自 1993 年以來從未提高過)。