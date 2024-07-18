重返白宮呼聲高 川普交易熱潮再起 兩大明顯趨勢

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:28

隨著美國前總統川普將重返白宮的預期日益高漲，所謂的「川普交易」熱潮再次席捲市場。投資者認為，川普的政策將提高企業利潤，但同時也引發人們對美國長期財政健康的擔憂。

6 月底現任總統拜登在辯論中表現不佳，接著上周末川普遭遇刺殺事件後，投資者認為川普獲勝的機率大增。最近幾周，市場交易呈現兩大明顯趨勢：

股票投資者正傾向於投資可能受益於川普「減稅和放鬆監管」等政策的股票，包括小型股和能源股。這些偏好，加上 Fed 未來幾個月將降息的預期，推動投資者從大型科技股轉向以往較不受歡迎的領域。

另一方面，公債市場反映了投資者對川普政策可能帶來的財政後果的擔憂。英國商業銀行 Close Brothers 估計，川普的第二個任期可能會在 10 年內產生 4 兆至 5 兆美元的額外政府借款，恐推高通膨並拖累公債價格。

許多投資者認為，貨幣政策和企業利潤最終將蓋過政治因素，成為資產價格的長期驅動因素。不過，最近的走勢讓我們得以一窺市場如何看待川普勝選的可能性。

IG North America 執行長兼在線經紀商 tastytrade 總裁 JJ Kinahan 表示：「市場預期川普將再次當選總統。這種可能性很大。」

川普勝選幾率上升 相關股票上漲

在線預測網站 PredictIt 周二顯示，押注川普獲勝的價格為 69 美分，而一個月前為 53 美分。押注拜登獲勝的價格為 28 美分，而 6 月中旬為 44 美分。路透 / 益普索為期兩天的民調於周二結束，結果顯示川普在登記選民中以 43% 對 41% 的微弱優勢領先於拜登。

隨著勝選幾率上升，從小型股到加密貨幣公司股票等資產也出現上漲。受益者包括私營監獄營運商 Geo Group，該公司股價自 6 月底辯論以來已上漲 33%。川普承諾打擊非法移民，這可能會增加對拘留設施的需求。

比特幣挖礦公司 Riot Platforms 本周上漲了 30%，與川普遇襲事件後比特幣價格的上漲相呼應。川普曾嚴厲批評民主黨對加密貨幣行業的監管意圖。

以小型股為主的羅素 2000 指數自辯論以來上漲了 11%，因為預期川普將維持低稅率以及 Fed 將在 9 月降息，提升了小型公司的吸引力。相比之下，標普 500 指數在此期間僅上漲了 3.4%。

Annex 財富管理公司首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「川普交易... 圍繞著有利於國內企業的更快經濟增長的前景。」

BakerAvenue 財富管理公司首席策略師 King Lip 表示，他的公司一直持有有限的小型股倉位，以對沖川普獲勝的風險。

投資對沖基金的 K2 Advisors 投資長 Robert Christian 表示，許多對沖基金已為川普獲勝做好布局，增加對能源公司和金融企業的曝險，認為這些行業可能會受益於更寬鬆的監管環境。

隨著川普勝選的可能性越來越大，一些股票則受到影響。歐洲汽車製造商類股就是其中之一，因為他們恐因美國對外國進口產品徵收關稅而受到沉重打擊。

流量巨大

對於一些債券投資者來說，他們擔心川普再次擔任總統將導致通膨上升，並因進口關稅上升、政府支出過度和稅收收入下降而增加財政赤字。川普團隊表示，他的促增長政策將降低利率並減少赤字。

與公債價格走勢相反的美國公債收益率近幾周有所下跌，原因是隨著美國數據顯示經濟開始放緩，市場預期 Fed 將在未來幾個月降息。然而，隨著川普選情似乎有所改善，公債收益率在下跌過程中有時也會出現突然上漲。

其中一次公債價格大跌 (收益率大漲) 發生在川普與拜登辯論之後。在辯論結束後的兩天內，指標 10 年期公債收益率上漲了約 20 個基點，儘管此後已經逆轉了這一走勢。

野村的線性利率全球主管兼美洲利率主管 Richard Volpe 表示：「辯論結束後，受川普交易影響，系統中出現了大量拋售，流量很大。」

紐約宏觀對沖基金 Tolou Capital Management 執行長 Spencer Hakimian 押注較長期公債將走弱，因為降低稅收和徵收關稅可能會刺激通膨。

「考慮到周末悲劇事件發生後，共和黨大獲全勝的可能性增加，在價格上反映收益率曲線長端走高是絕對合理的。」他說。

不過，一些人認為，Fed 的利率軌跡等因素最終將成為資產價格的更強勁催化劑。瑞銀財富管理的分析師建議，投資者應將現金配置到「優質」債券和成長型股票上。