重返白宮呼聲高 川普交易熱潮再起 兩大明顯趨勢
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:28
隨著美國前總統川普將重返白宮的預期日益高漲，所謂的「川普交易」熱潮再次席捲市場。投資者認為，川普的政策將提高企業利潤，但同時也引發人們對美國長期財政健康的擔憂。
6 月底現任總統拜登在辯論中表現不佳，接著上周末川普遭遇刺殺事件後，投資者認為川普獲勝的機率大增。最近幾周，市場交易呈現兩大明顯趨勢：
股票投資者正傾向於投資可能受益於川普「減稅和放鬆監管」等政策的股票，包括小型股和能源股。這些偏好，加上 Fed 未來幾個月將降息的預期，推動投資者從大型科技股轉向以往較不受歡迎的領域。
另一方面，公債市場反映了投資者對川普政策可能帶來的財政後果的擔憂。英國商業銀行 Close Brothers 估計，川普的第二個任期可能會在 10 年內產生 4 兆至 5 兆美元的額外政府借款，恐推高通膨並拖累公債價格。
許多投資者認為，貨幣政策和企業利潤最終將蓋過政治因素，成為資產價格的長期驅動因素。不過，最近的走勢讓我們得以一窺市場如何看待川普勝選的可能性。
IG North America 執行長兼在線經紀商 tastytrade 總裁 JJ Kinahan 表示：「市場預期川普將再次當選總統。這種可能性很大。」
川普勝選幾率上升 相關股票上漲
在線預測網站 PredictIt 周二顯示，押注川普獲勝的價格為 69 美分，而一個月前為 53 美分。押注拜登獲勝的價格為 28 美分，而 6 月中旬為 44 美分。路透 / 益普索為期兩天的民調於周二結束，結果顯示川普在登記選民中以 43% 對 41% 的微弱優勢領先於拜登。
隨著勝選幾率上升，從小型股到加密貨幣公司股票等資產也出現上漲。受益者包括私營監獄營運商 Geo Group，該公司股價自 6 月底辯論以來已上漲 33%。川普承諾打擊非法移民，這可能會增加對拘留設施的需求。
比特幣挖礦公司 Riot Platforms 本周上漲了 30%，與川普遇襲事件後比特幣價格的上漲相呼應。川普曾嚴厲批評民主黨對加密貨幣行業的監管意圖。
以小型股為主的羅素 2000 指數自辯論以來上漲了 11%，因為預期川普將維持低稅率以及 Fed 將在 9 月降息，提升了小型公司的吸引力。相比之下，標普 500 指數在此期間僅上漲了 3.4%。
Annex 財富管理公司首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「川普交易... 圍繞著有利於國內企業的更快經濟增長的前景。」
BakerAvenue 財富管理公司首席策略師 King Lip 表示，他的公司一直持有有限的小型股倉位，以對沖川普獲勝的風險。
投資對沖基金的 K2 Advisors 投資長 Robert Christian 表示，許多對沖基金已為川普獲勝做好布局，增加對能源公司和金融企業的曝險，認為這些行業可能會受益於更寬鬆的監管環境。
隨著川普勝選的可能性越來越大，一些股票則受到影響。歐洲汽車製造商類股就是其中之一，因為他們恐因美國對外國進口產品徵收關稅而受到沉重打擊。
流量巨大
對於一些債券投資者來說，他們擔心川普再次擔任總統將導致通膨上升，並因進口關稅上升、政府支出過度和稅收收入下降而增加財政赤字。川普團隊表示，他的促增長政策將降低利率並減少赤字。
與公債價格走勢相反的美國公債收益率近幾周有所下跌，原因是隨著美國數據顯示經濟開始放緩，市場預期 Fed 將在未來幾個月降息。然而，隨著川普選情似乎有所改善，公債收益率在下跌過程中有時也會出現突然上漲。
其中一次公債價格大跌 (收益率大漲) 發生在川普與拜登辯論之後。在辯論結束後的兩天內，指標 10 年期公債收益率上漲了約 20 個基點，儘管此後已經逆轉了這一走勢。
野村的線性利率全球主管兼美洲利率主管 Richard Volpe 表示：「辯論結束後，受川普交易影響，系統中出現了大量拋售，流量很大。」
紐約宏觀對沖基金 Tolou Capital Management 執行長 Spencer Hakimian 押注較長期公債將走弱，因為降低稅收和徵收關稅可能會刺激通膨。
「考慮到周末悲劇事件發生後，共和黨大獲全勝的可能性增加，在價格上反映收益率曲線長端走高是絕對合理的。」他說。
不過，一些人認為，Fed 的利率軌跡等因素最終將成為資產價格的更強勁催化劑。瑞銀財富管理的分析師建議，投資者應將現金配置到「優質」債券和成長型股票上。
他們寫道：「儘管美國政治的發展可能會導致大選前的市場波動，但投資者應該專注於讓投資組合為技術進步之際的低利率環境做好布局。」
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