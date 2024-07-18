市場謹慎看待日本月底升息 日債殖利率走高

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:26

日本公債殖利率周四 (18 日) 走高，因投資人對日本央行月底升息的預期加深，開始拋售日債以調整部位。

日本 10 年期公債殖利率 18 日上漲 2.5 個基點，報 1.055%；10 年期日本公債期貨跌 0.2 日元，報 143.02 日元。

走勢與貨幣政策密切的日本 2 年期公債殖利率上升 2 個基點至 0.34%。

日本數位大臣河野太郎 (Taro Kono)17 日接受彭博採訪時表示，日元太過便宜，敦促日銀升息，這番言論加深市場對日銀月底升息的謹慎情緒。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券資深固定收益策略師 Keisuke Tsuruta 表示，投資人似乎沒有因為押注升息而繼續推高日債殖利率，而是在上周殖利率下滑之際拋售日債以調整部位。

分析師認為，市場對日銀月底同時啟動升息與縮減購債看法分歧，因為日本經濟強勁程度仍存在質疑。