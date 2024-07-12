日本家庭通膨預期增溫 為月底升息敲邊鼓

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:42

日本央行周五 (12 日) 公布季度調查，近 90% 的日本家庭預計一年後物價將上漲，這是通膨預期上升的跡象，有助於為月底升息提供墊腳石。

該調查顯示，有 87.5% 的家庭預期一年後物價將上漲，高於 3 月調查的 83.3%；82.0% 的家庭預計五年後房價將上漲，高於上次調查的 80.6%。

家庭對未來通膨的看法，是日本央行在決定何時升息以及消費和薪資前景時審查的關鍵因素之一。

調查也指出，家庭對經濟前景感到樂觀與悲觀的比率指數為 - 49.8，低於 3 月的 - 36.1%。顯示家庭對當前經濟狀況更加悲觀，這對消費前景來說是一個不好的兆頭。