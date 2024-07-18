前日銀官員：7月底不會升息 但減少購債規模會比預期大

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:31

前日本央行執行理事早川英男 (Hideo Hayakawa) 表示，日本央行本月不太可能升息，但縮減購債規模會比預期大，以緩解日元貶值的壓力。

早川秀夫周三 (17 日) 接受媒體採訪時表示，從最近的數據很難確認日本經濟的發展是否符合日本央行的預期，「我認為 7 月沒有升息的可能性。」

早川表示，日本央行可能會先將每月購債規模降至約 4.5 兆日元，幅度高於市場共識的 5 兆日元。他補充說，兩年內可能會減少至 3 兆日元，這與普遍的市場觀點一致。

早川認為，由於實際薪資長期下降，在截至 3 月底的一年中，日本消費者支出每季都在下降，這對日本央行來說是個意外疲軟的跡象。

早川英男看好日本經濟在夏季復甦，而日銀需要更多時間來評估即將公布的數據。