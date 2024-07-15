日元貶太兇 日銀月底升息恐也「扶不起」

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:00

儘管明顯受到干預再加上美國公債殖利率下跌的提振，日元對美元仍升值不到 2%，顯見日元需要更多日本當局的幫助，才能果斷擺脫貶值趨勢。

日元今年以來下跌了 11%，加重了日本的通膨壓力，使日本央行有可能在 7 月 31 日的會議升息，這是自 2007 年以來的第二次升息。

野村證券外匯策略主管 Yujiro Goto 表示，如果日元在 7 月底開會前持續疲軟，日銀勢必要考慮提前升息，即使日銀同時將決定減少購債的速度。

野村證券上周四報告指出，明顯的干預，讓日銀面臨跟進緊縮貨幣政策的壓力。

根據彭博社調查，交易員目前關注周五將公布的日本 6 月 CPI 數據，預期將小幅上升至 2.9%，遠高於日本央行 2% 的目標。



交換契約市場數據顯示，日銀升息 10 個基點的可能性，已從上周四日元急升前的 59% 降至 51%，如果日銀升息，將為日元留下上漲空間，但儘管如此，任何上漲也可能不足以使日元擺脫熊市趨勢。

部分分析師表示，如果日本央行在宣布減少購債的同時升息，其行動將被視為是受匯率波動驅動，而不是其穩定物價的使命。

Yujiro Goto 認為，如果日本央行升息 15 個基點，美元對日圓可能會下跌 2 到 3 個單位，但單靠升息不足以改變日元對美元的走勢。

同時，巴克萊銀行預測日銀本月將把目標利率提高到 0.25%，但也認為對貨幣的影響有限，並預測本季末美元對日元匯率將達到 160。上週五，日元匯率約 1 美元兌 158 日元。

彭博社針對央行帳戶的分析顯示，日本上周四可能投入約 3.5 兆日元 (220 億美元) 來支撐日元，似乎是今年第三度干預。

巴克萊駐新加坡的亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管 Mitul Kotecha 表示，儘管日元疲軟提高了日本本月升息的預期，但我們認為，國內外殖利率差異太大，無法持續逆轉。