三記重拳！美晶片股周三全趴

鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 13:40

科技股周三 (17 日) 遭拋售，尤其是晶片股，因為該產業面臨三重打擊：晶片製造設備出口限制更嚴格的威脅、對美國潛在對台政策的擔憂，以及美股輪動轉向小盤股。

今年迄今，科技股漲勢遠超過市場其他板塊，尤其是晶片股，但這趨勢周三似乎將陷入停頓，科技股加權的那斯達克指數周三收低 2.77%。

晶片產業的痛苦尤其明顯。 Shares 擴展科技軟體類股 ETF (IGV-US) 下跌 2.1%；iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 大跌 7% 以上。

第一重打擊：美晶片設備製造商輸中限制更嚴格

投資者對晶片產業面臨的雙重政治威脅感到恐懼。首先，據彭博社引述知情人士的消息稱，現任拜登政府威脅要對向中國出口晶片製造設備實施更嚴格的限制，直接衝擊 ASML Holding (ASML-US) 等半導體製造設備供應商股價，令該荷蘭公司的 ADR 重挫 10% 以上。

第二重打擊：美對台潛在政策

其次，美國前總統、共和黨總統候選人川普表示，台灣應該向美國付保護費。他說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」導致台積電 ADR (TSM-US) 應聲下挫 7.9%。

川普的這項建議表明，如果他贏得 11 月美國總統大選，美國對中國晶片企業的限制不會放鬆，甚至可能會加劇。

這似乎打擊市場對半導體股的熱情。

瑞穗證券分析師 Jordan Klein 認為，進入 7 月財報季，出現回調和避險交易是好事，這有利降低預期和半導體產業投資者相當高漲、興奮的定位 / 情緒。

第三重打擊：資金流向小盤股

影響科技股的第三個因素是美股輪轉，似乎轉向小盤股。代表小型股的羅素 2000 指數在過去 5 個交易日上漲了 11% 以上。

Trade Nation 市場分析師 David Morrison 周三研究報告指出，美股這種輪動可能是有序進行，且有助於使估值更加平衡。但如果科技業繼續拋售，這可能會導致投資者被迫平倉，從而引發更嚴重的下跌。」

周三半導體股慘況

美光 (MU-US) 周三重挫 6.27%、伺服器製造商 Super Micro Computer (SMCI-US) 大跌 6.92%。