料蘋果Q3、Q4僅符合預期 瑞銀：iPhone FY25恐難出現超級週期

鉅亨網編譯許家華 2024-07-18 11:26

瑞銀 (UBS) 分析師發布針對蘋果 (AAPL-US) 的研究報告，預期蘋果第三季和第四季業績符合預期，但同時預警市場對其 2025 財年的樂觀情緒恐是一場錯誤。

瑞銀預期，蘋果第三季 (6 月季度) 營收年增 3.5% 至 846 億美元，iPhone 銷售量年減 2% 至 4300 萬部。Mac 銷量因受益於比較門檻較低，銷售額達 75 億美元。另外，iPad 營收將年增 10%。

儘管有這些預測，瑞銀仍質疑 iPhone 在 2025 財年出現「超級週期」的說法，主張他們對各地區智慧型手機需求、以往週期、收入人口數據和運營商補貼的分析表明，2025 年的週期將更為溫和。

此外，考慮到蘋果目前股價的本益比 (P/E) 33，瑞銀認為，除非 EPS 預估大幅上升，否則風險 / 回報不利。

儘管小幅調整預測，瑞銀仍堅信市場對 2025 財年 iPhone 需求預期過於樂觀。他們估計，iPhone 峰值需求僅達 2.47 億部左右，遠低於最樂觀投資者的預測。

瑞銀也指出，他們預期 2025 財年 iPhone 銷量在 2.25 億部，但市場在價格上反映的銷量比他們的預期高出 15%。

瑞銀的分析進一步表明，全球 iPhone 市占率必須達到創紀錄的 22% 才能保證出現人工智慧超級週期，即 2025 財年 iPhone 銷量約 2.6 億部，以現行市占率 19% 而言，還必須大幅提升，考量中國華為的競爭力日漸增強，這一點更顯困難。

該報告還強調對隱私、成本和 app 匱乏的擔憂，這些是生成式人工智慧 (GenAI) 汰換週期成功的潛在障礙。

以瑞銀 Evidence Lab 近期一項智慧型手機調查結果而言，近 40% 受訪者擔憂隱私問題。價格也是消費者的關鍵選購因素，若 iPhone 有任何漲價意圖，都會負面衝擊需求。