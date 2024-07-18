川普要台灣付保護費 川普前國安顧問：台灣國防支出至少應占GDP 5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-18 11:17

美國前總統、共和黨總統候選人川普要台灣付保護費，引發台灣熱議，川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）周三（17 日）對此表示，面對共軍潛在侵略威脅，台灣需要大幅增加國防支出。

上月底川普在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪時表示，台灣應該向美國付保護費。他說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」

據《路透》報導，歐布萊恩說，他認為川普的意思是，台灣應該為自身防衛做出更多貢獻。

歐布萊恩表示：「他們（指台灣）必須增加支出，以對抗中華人民共和國和中國共產黨，我方可以幫助他們，我方可以參與其中。但我認為，川普總統的意思是...... 我們必須分擔負擔。」

歐布萊恩建議，台灣應該考慮國防支出占國內生產毛額（GDP）的比率至少達 5%，以跟上解放軍武力發展。他說這個數字只是個粗略估計。

另據《彭博》報導，歐布萊恩周三還說，如果台灣人自己都不願意保衛台灣，「我不可能比台灣人更關心台灣，派女兒去保衛台灣」，我方需要看到台灣人的意志。

雖然歐布萊恩現在不是川普競選團隊成員，但他與川普就國安問題保持頻繁聯繫。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周三則在例行記者會上表示，台灣一直在為自己的國防付費，台灣向美國採購的軍事裝備達數十億美元，購買的軍事裝備，支持了美國國的製造業、工業、技術。

因此，米勒指出，台灣的軍事裝備採購，不僅對區域安全很重要，對美國經濟也很重要。

米勒說，如果人們去看看過去幾十年來美國提供給台灣的支持或國安合作，會發現台灣實際上是向美國採購，絕不是美國的慈善事業。