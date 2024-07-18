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〈台積電法說〉今年資本支出下限預估提高至300-320億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 16:15

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台積電今日舉辦法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，針對資本支出，董事長魏哲家表示，隨著市場結構需求轉強，將提高資本支出下限金額，原預估 280-320 億美元，提升至 300-320 億美元。

魏哲家指出，台積電每年的資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，產能規劃也是基於長期的結構性市場需求，隨著結構性 AI 相關需求依舊強勁，也持續投資支持客戶的成長。

台積電此次也進一步提高今年資本支出的下限，原預估 280 至 320 億美元，此次調整為 300 至 320 億美元間，其中，70-80% 將用於先進製程，10-20% 用於特殊製程技術，另外 10% 將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電指出，較高水準的資本密集度始終與公司未來幾年較高的成長機會相關。

 

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台積電AI資本支出封測

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