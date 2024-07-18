川普要台灣付保護費 美國務院：台灣一直為自己的國防付費！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-18 09:11

美國前總統、共和黨總統候選人川普 6 月 25 日在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪，他表示，台灣應該向美國付保護費，美國國務院周三（17 日）對此表示，台灣一直為自己的國防付費。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周三在例行記者會上說，台灣一直在為自己的國防付費，台灣向美國採購的軍事裝備達數十億美元，而台灣購買的軍事裝備，支持了美國的製造業、工業及技術。

因此，米勒指出，台灣的軍事裝備採購，不僅對區域安全很重要，對美國經濟也很重要。

米勒說，如果人們去看看過去幾十年來美國提供給台灣的支持或國安合作，會發現台灣實際上是向美國採購，絕不是美國的慈善事業。

米勒也指出，美方仍然相信兩岸的和平與穩定對美國至關重要，對美國民眾和全球經濟也很重要，任何導致台海局勢不穩定的因素，都可能影響美國經濟。

川普在接受《彭博商業周刊》專訪時表示，台灣應該向美國付保護費。川普對保護台灣免遭共軍侵犯的想法冷淡，儘管這是美國長期以來的外交政策，並獲跨黨派廣泛支持。

川普之所以持懷疑態度，部分原因是他認為要保衛半個地球外的島嶼有難度，且他希望台灣向美國付保護費。他說：「台灣遠在 9,500 英里遠的地方，距離中國僅 68 英里。」

川普說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」