遊戲驛站連漲7日 登一個月高點 迷因力量同步挺川普？

鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 12:42

該股周二收盤來到每股 28.54 美元，儘管自咆哮小貓 (真名 Keith Gill) 5 月中旬重出江湖以來，該股交易量已大幅下降，但今年迄今漲幅仍達 63%。

遊戲驛站連 7 日上漲，這期間漲幅達 18%，創下 6 月以來的最佳 7 天漲幅，股價也登上一個月來最高點。5 月 14 日，咆哮小貓重出江湖時，該股今年最高收盤價為每股 48.75 美元，自 4 月底約莫 11 美元的股價大幅飆升。

眾所周知，迷因股交易的波動性很大，其交易更偏向參與者的動力和興奮，而不是獲利成長和現金流等基本面。

該股目前較 2021 年 1 月觸及的高點紀錄下跌 67%，且自今年 5 月創下的 65 美元高點回落。