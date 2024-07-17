驚金漲！銀樓開50年沒看過的萬元金價！本周若站穩這關卡 將迎拋金潮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-17 20:14

黃金銀樓牌告價今 (12) 日正式漲破每錢萬元台幣的新天價！盤價最高達到每錢 10030 元，摸黃金超過 50 年的專家也驚呼，這輩子沒看過「5 位數」金價，建議擁「金」自重的民眾，若本週沒跌到 9800 元以下，價位將持續向上，建議可陸續拋售目前持有的飾金。短期因上週川普遇刺事件、國際地緣政治、Fed 降息及新台幣趨貶等種種因素，都將推升黃金價位，讓拋售潮湧現。

圖：臺灣銀行黃金存摺牌價

觀察近一年來的臺灣銀行黃金存摺牌價走勢，2023 年 8 月維持每盎司 2000 元上下的微幅波動區間，最低在 10 月下探至 1898 元，之後即一路上揚，2024 年延續 2023 年第四季的漲勢，期間金價段震盪後，仍持續上行，漲聲不斷，黃金存摺賣價不斷創下新高價，突破 2400, 2500 關卡，直到今日正式升破 2600 元元。

黃金漲勢明顯，始自去年下半年的俄烏戰爭影響，當時美元也趨弱，開始出現黃金避險買盤，到銀樓購買的民眾約增加 15%，台北市金銀珠寶公會副理事長兼金加家珠寶董事長石文信指出，當時金價約 1 錢約 7000 至 7800 元上下，若是當時有購買者，現在拋售就足足賺了 3 成。

石文信觀察，再來第二波明顯買盤出現在過年前，除了國人習慣在過年前後的購物需求外，尤其是若在今年要結婚的新人，現在看來，若是當時二、三月有買好金飾，現在也是「賺到了」！石文信表示，單以農曆年前和現在購買的價位相比，同樣購買重達 2 兩的金飾套組，現在便比年前要多花新台幣 5 至 6 萬元，負擔著實不輕。

由於今天銀樓牌告價漲到每錢 10300 元以上，石文信表示，已出現部分拿著金飾拿來拋售的民眾，而擁有較多部位的金塊金條賣方，則是先電話打來詢問價位，估計本週若金價不跌破 9800 元，一旦站穩這價位關卡，就可以「安啦」，金價將會持續創新高，一直到年底，漲聲不斷，保守估計，漲到每錢 10300 元不是問題，未來幾個月會陸續湧現拋售潮。