外資連4賣再賣超307億元 提款台積電及力積電共217億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 17:28
台北股市今 (17) 日在台指期結算壓力及台積電 (2330-TW) 遭遇美國前總統川普的相對不利談話影響之下，大盤失守 10 日線，終場收在 23769.82 點，下跌 227.43 點，或 0.95%，全場市場成交值爲 5463.24 億元，三大法人合計賣超 418.89 億元。外資由台積電及力積電 (6770-TW) 提款 217.58 億元。
7 月 17 日外資在集中市場提款 307.2 億元，連續第 4 個交易日賣超；自營商同步提款 150.73 億元，呈現連 9 賣；投信買超 39.04 億元；三大法人合計賣超 418.89 億元。7 月 17 日在期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲空單 4636 口，未平倉合約口數爲 34842 口。
7 月 17 日新台幣兌美元匯率以 32.616 元作收、升值 0.9 分，成交金額 9.25 億美元。上午新台幣以 32.620 元開出，盤中最高 32.605 元，最低 32.650 元。
7 月 17 日外資在集中市場買超較多的個股爲，群創、聯電、中石化、三商壽、寶成、元大金、群益證、晟銘電、長榮、友達；7 月 17 日外資在集中市場賣超較多的個股爲，力積電、緯創、台積電、新光金、台新金、光寶科、遠東新、南亞科、正文、技嘉。
7 月 17 日投信在集中市場買超較多的個股爲，台新金、玉山金、華南金、遠東新、欣興、兆豐金、富邦金、統一、大成鋼、亞泥；7 月 17 日投信在集中市場賣超較多的個股爲群益證、元大金、中信金、長榮航、臺企銀、京城銀、遠傳、東元、國產、寶成、鴻海。
7 月 17 日自營商在集中市場買超較多的個股爲，緯創、正文、玉山金、永豐金、元大金、聯電、仁寶、中信金、台肥、TPK-KY。7 月 17 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲，新光金、開發金、京元電、長榮航、瑞軒、長榮鋼、群創、英業達、國泰金、陽明。
資深證券分析師黃漢成指出，台股先前以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股，在台積電漲勢減緩並下趺後，今天 CPO 類股仍強，但部分資金由半導體類股撤出，並進入其他的類股。如台塑集團股價走揚，但目前觀察外資對台股心態仍然偏空。
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