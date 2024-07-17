光寶ODD產品EOL影響Q2營收 邱森彬：營運已落底Q3營收有望回升
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 17:44
光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (17) 日出席論壇，會後接受媒體訪問，被問及第二季營收年對年仍衰退，邱森彬說明，最主要原因為 ODD 產品 EOL，加上部分產品代工逐漸退場，使得第二季營收呈現年減，不過目前觀察營運已經落底，第三季有望回升。
光寶 6 月營收 117.36 億元，月增 7.15%，年減 9.1%；第二季營收 332.84 億元，季增 15.7%，年減 10.8%；累計今年上半年營收 620.59 億元，年減 13.16%。
邱森彬表示，光寶科在 ODD 產品生意滿大，因此第二季營收受到 ODD 產品 EOL(End-of-life) 影響，加上退出部分產品的代工，使得營收年對年呈現衰退。不過目前觀察，整體營運已經落底，預期第三季營收表現將回升，第四季將迎來高峰，上下半年營收比重為 45：55。
至於液冷散熱系統與機構件產品方面，邱森彬則指出，5 月送樣後，預計 7 月底、8 月初完成測試。另外，光寶科將於 7 月 31 日召開法說會，預料屆時將釋出最新市況與展望。
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