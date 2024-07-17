光寶ODD產品EOL影響Q2營收 邱森彬：營運已落底Q3營收有望回升

光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (17) 日出席論壇，會後接受媒體訪問，被問及第二季營收年對年仍衰退，邱森彬說明，最主要原因為 ODD 產品 EOL，加上部分產品代工逐漸退場，使得第二季營收呈現年減，不過目前觀察營運已經落底，第三季有望回升。