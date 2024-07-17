宏碁重返智慧手機市場？陳俊聖澄清：印度手機是品牌授權
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 19:12
宏碁 (2353-TW) 日前與印度 Indkal Technologies 策略合作，將以「Acer」品牌在當地生產和銷售智慧手機，被外界解讀為宏碁重返智慧手機市場。對此，宏碁董事長陳俊聖今 (17) 日澄清，印度手機是品牌授權，並沒有要重返智慧手機市場。
對於宏碁與印度 Indkal Technologies 簽署品牌授權協議一事，陳俊聖重申，主要是當地廠商要推出新產品，而現在要推出手機，因此此次印度手機為品牌授權，並非市場所解讀的重返手機市場。
陳俊聖提到，品牌授權是品牌經營中的一環，宏碁在品牌經營的過程中，從單純的 PC 品牌到多樣產品、從理性品牌到感性品牌、從自己銷售到產品品牌授權，都是不同的面向，不排除未來將有更多的品牌授權，將透過代理進行品牌授權。
陳俊聖以惠普為例，宏碁在電腦產品與惠普打得死去活來，搶市占率，但為什麼打不過惠普，主因為惠普每年光是品牌授權就貢獻不少營收、獲利，原來惠普還有其他的資金來源。
陳俊聖提到，過去宏碁在美國曾授權 Gateway，為宏碁原先最大的授權。陳俊聖進一步指出，品牌授權已是成熟的產業，包括美國、香港都有專門做品牌授權的上市公司，但是台灣不知道以為是新興產業，陳俊聖形容「人家早就上太空，我們還在殺豬公。」
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