〈台幣〉日元領升亞幣 量縮終止連3黑收32.616元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 18:40
台北股匯今 (17) 日走勢依舊脫鉤，但與先前情況相反，台股震盪拉回、收盤下跌 227 點，而新台幣兌美元受到日元走強帶動，終止連三黑，終場以 32.616 元作收，微升 0.9 分，但整體交投偏淡，表現不如其他主要亞幣。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.62 元，最高 32.605 元、最低 32.65 元，匯價呈現狹幅震盪，終場收在 32.616 元，微升 0.9 分，台北及元太外匯兩市成交值僅 13.29 億美元，市場持續關注美國經濟數據，觀望氣氛濃厚。
匯銀人士指出，外資今天偏向匯出，不過，在出口商進場拋匯後，新台幣匯率貶勢逐漸收斂，而央行亦有稍加調節，帶動匯價由貶轉升，不至於與亞幣脫鉤太多。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.31%，日元強彈 0.9%，韓元升值 0.3%，新加坡幣升值 0.21%，新台幣小幅走揚，升值力道不如其他主要亞幣，而人民幣也在平盤整理。
根據日銀公布的最新數據顯示，當局上周五 (12 日) 可能花費了 2.14 兆日元 (135 億美元) 干預匯市，連二日拉抬日元，合計規模達 6 兆日元 (378 億美元)。
美國 6 月零售銷售保持不變，超出了《路透》調查的經濟學家預期的下降 0.3%，原因是汽車經銷商收入的下降被其它地區的強勁增長所抵消，這顯示消費者的韌性，提振了第二季的經濟成長前景。
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