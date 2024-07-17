〈台幣〉日元領升亞幣 量縮終止連3黑收32.616元

台北股匯今 (17) 日走勢依舊脫鉤，但與先前情況相反，台股震盪拉回、收盤下跌 227 點，而 新台幣 兌美元受到 日元 走強帶動，終止連三黑，終場以 32.616 元作收，微升 0.9 分，但整體交投偏淡，表現不如其他主要亞幣。

美國 6 月零售銷售保持不變，超出了《路透》調查的經濟學家預期的下降 0.3%，原因是汽車經銷商收入的下降被其它地區的強勁增長所抵消，這顯示消費者的韌性，提振了第二季的經濟成長前景。