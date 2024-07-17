統一集團將與 Yahoo 合資1億美元共創台灣電商新局 由統一主導經營

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 19:52

統一 (1216-TW) 集團今 (17 ) 日取得公平會通過與香港商雅虎資訊股份有限公司 (下稱 “Yahoo 台灣電子商務業務”) 結合案，並預計在今年稍晚完成與 Yahoo 合資，統一在已投資 Yahoo 台灣電子商務業務 2,500 萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。統一集團和 Yahoo 將分別持有 Yahoo 台灣電子商務業務 80% 與 20% 股權，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為 1 億美元。

統一指出，雙方期待藉此合資強化合作綜效，提升台灣電商的整體發展，為在地消費者開創全新的網購場景與體驗。

統一企業指出，統一集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。因應集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等布局，統一集團將透過合資模式與 Yahoo 台灣電子商務深化合作，全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標。

同時，結合 Yahoo 台灣電子商務在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，將能強化統一集團在台灣生活產業的領先地位，並透過數位驅動提供消費者更全面的零售網絡。

統一指出，過去 20 多年來，Yahoo 在台灣透過拍賣與購物中心等不同營運模式，提供網友多元的商品內容與數位體驗，豐富消費者的日常生活，也為在地電商產業發展帶來重大貢獻。

Yahoo 台灣執行長暨 Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂指出，Yahoo 很高興與統一集團在既有的投資關係下進一步達成合資意向，藉由豐沛的人才、有價值的數據洞察及數位營運經驗，與統一集團在生活品牌上的全方位消費體驗，擴大在市場的影響力。