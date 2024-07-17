〈環球晶美國建廠〉兩廠區LTA約8成 下半年開始送樣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 20:17

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (17) 日表示，此次獲得補助有德州與密蘇里廠區，其中，德州廠區取得的長約 (LTA) 佔產能規劃略低於 8 成，密蘇里州 12 吋 SOI 長約則已經超過 8 成，兩邊長約客戶都是美國企業，會持續爭取訂單，預計下半年送樣驗證，看好隨著明年半導體產業復甦，當地需求值得期待。

單就美國市場來看，徐秀蘭坦言，目前總體經濟環境不是特別清楚，加上美國有選舉的不確定因素，短期市況相對不清楚，但就長期角度來看，在美國政策積極做多下，美國半導體供應鏈比以前更完整，競爭力會更強，當地業者也不會僅限服務美國客戶，也會擴張至海外地區，因此自己持正面看法。

從公司角度來看，環球晶在美國有獨特性，並佔有地利之便，如果環球晶在美國各方面表現都符合期待的話，加上碳足跡是企業跟全球產業的必然方向，公司將提供給當地業者最綠的解決方案。

至於美國選舉一事，徐秀蘭坦言，不確定性因素還是存在，也請教很多美國客戶、夥伴與供應商，得到的反饋普遍是美國產業韌性向來不錯，因此不管選舉是什麼結果，只要給產業一點時間都能適應，還是相當看好美國半導體產業。