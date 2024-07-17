〈環球晶美國建廠〉德州有電力與土地優勢 不排除將SiC長晶延伸至德州

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 20:39

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (17) 日表示，公司已進入美國第三代半導體供應鏈，提供客戶 6 吋與 8 吋產品，並通過一線大廠認證，目前在美國德州以 Epi 製造廠區為主，也因為德州有電力與土地成本優勢，未來也不排除將 Wafer 長晶過程延伸至德州。

徐秀蘭說，環球晶的碳化矽跟氮化鎵都有佈局，其中，碳化矽目前在臺灣做 Wafer，德州則生產 Epi，包括 6 吋與 8 吋，目前已生產兩年，也獲得美國與歐洲一線大廠的認證，因此如果客戶購買公司碳化矽 Epi 的話，公司都是從美國出貨，也預期會再增加外延片產能。

針對碳化矽 Wafer，徐秀蘭補充，目前製造產能還是在臺灣，待台灣空間滿載後，不排除至德州擴產，看好德州有電費跟土地成本兩大優勢，一是碳化矽長晶溫度要超過攝氏 2000 度，電力的品質與成本是重要的考量。