〈台股盤後〉空方劍指台積電 跌227點收23769點失守10日線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 14:09

台北股市今 (17) 日在台指期結算及台積電 (2330-TW) 遭遇美國前總統川普的相對不利談話影響之下，大盤失守 10 日線，終場收在 23769.82 點，下跌 227.43 點，或 0.95%，全場市場成交值爲 5463.24 億元，市場專家則指出，台股高檔震盪及輪動格局目前不會改變，反而要留意低位階、低基期的個股。

同時，就匯市來看 ，7 月 17 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.613 元、升值 1.2 分，成交金額 4.41 億美元。

台股早盤開在 23827.27 點， 最高達 23939.68 點，最低爲 23650.94 點，終場大盤收盤指數報 23769.82 點，較昨日下趺 227.43 點，或 0.95%，台積電今天狂跌 25 元，也影響大盤跌點達 197.8 點 。

集中市場電子類股收盤下跌 1.47%，占大盤 63.79%，金融下趺 0.47%，占大盤成交重 3.81%。營建類股上漲 1.28%，占大盤成交比重 3.94%，類股表現亮麗。

資深證券分析師黃漢成指出，台股先前以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股，在台積電漲勢減緩並下趺後，資金由半導體類股撤出，並進入其他的類股。如台塑集團股價走揚，但目前觀察外資對台股心態仍然偏空。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股目前由多方控盤的氣勢仍在，中小型股仍然活躍，大盤不會在短期內反轉。

ABF 概念股欣興 (3037-TW) 收盤收在 215.5 元、漲幅 8.84%，景碩 (3189-TW) 漲停收在 132 元、南電 (8046-TW) 收漲 6.54%，收盤報 195.5 元。AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 收盤同步下跌。

航運族群的長榮 (2603-TW) 收盤上漲，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 收盤下跌 ，其中並以萬海下跌 1.6 元或 2.13% 收盤報 73.5 元的走勢最弱。